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Солистка «Фристайла» Нина Кирсо умерла после двух лет в коме

Солистка «Фристайла» Нина Кирсо умерла после двух лет в коме
Женщина перенесла инсульт в июне 2018 года. В 2019-м некоторые издания сообщали даже об улучшении состоянии Нины Кирсо. Однако чуда не произошло. 56-летняя артистка ушла из жизни.

Жизнь Нины оборвалась 30 апреля в Полтаве. О смерти певицы в социальной сети написала ее сестра Алла. «Час назад не стало моей любимой сестрички. Прошу молитв», — отметила родственница. 

Поклонники солистки «Фристайла» приносят соболезнования близким Нины. Известно, что 1 июня 2018 году у певицы произошел инсульт. Женщина впала в кому после него. Она страдала от гипертонии, но не обращала на нее внимания.

«В тот злополучный день верхнее давление у нее подскочило за 300! То есть удар был серьезный. Может, у нее что-то и побаливало накануне, но она списывала это на гормональный сбой, который происходит у женщин после 50. От таблеток Нина всегда категорически отказывалась, доверяла нетрадиционной медицине», — говорил гитарист коллектива Сергей Ганжи. 

Друзья и знакомые боролись за то, чтоб Нину лечили лучшие врачи Украины. Ее перевезли в Полтаву из-за того, что в Киеве произошла неприятная история. 

«Туда Толя Розанов и сестра Нины отдавали большие деньги — около десяти тысяч евро в месяц. Врачи начали нас обманывать. Например, присылают фотографию и говорят: «Нина открыла глаза!» А потом ее сестра приходит и говорит: «Я начала замечать, что у нее один глаз просто приоткрыт. Медики скорее всего пальцами открывали ей один глаз и фотографировали!» Представляете, насколько все было цинично! А в Полтаве сейчас отличные условия — отдельная палата в тихом корпусе, уход хороший», — говорил гитарист группы.

В 2019-м продюсер Андрей Разин тоже намекал на то, что Нине стало лучше, но, видимо, ее состояние не изменилось, а у него была непроверенная информация. 

Фото: Facebook

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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