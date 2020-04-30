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Соловьев объяснил роль Кашина в побеге Собчак с интервью

Соловьев объяснил роль Кашина в побеге Собчак с интервьюФото: @xenia_sobchak

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что журналист Олег Кашин специально помог ведущей Ксении Собчак в побеге с интервью в прямом эфире. Роль оскорблений блогера в его адрес Соловьев объяснил в комментарии «Комсомольской правде».

«Думаю, это была заготовка, чтобы сбежать от неудобных вопросов», — отметил он. По словам Соловьева, Кашин разговаривал с Собчак заранее и вошел в эфир его передачи, «чтобы разыграть заготовку и дать Собчак возможность уйти из эфира».

Ведущий выразил мнение, что Собчак допустила ошибку, покинув программу. «Она оставила очень важные вопросы без ответа. И позволила прийти к определенным выводам, которые были более чем убедительны для аудитории», — подчеркнул Соловьев.

Он заметил, что ведущая так и не ответила на самые важные его вопросы. При этом Соловьев заключил, что даже после ее побега из эфира готов обсудить с Собчак ответное интервью.

Вечером 29 апреля Собчак сбежала с прямого эфира с Владимиром Соловьевым на его YouTube-канале «Соловьев Live». Это произошло во время его ругани с журналистом Олегом Кашиным. Двое обменивались оскорблениями во время трансляции, а в этот момент Собчак отключилась из эфира.

Соловьев и Кашин регулярно заочно спорят в эфирах и соцсетях. В июле 2019 года Соловьев называл Кашина «дураком» и осудил ведущих передачи «России 1» за приглашение журналиста в ток-шоу. Кашин в октябре 2019 года в эфире радиостанции говорил, что Соловьев — это «психопат в чистом виде».

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По материалам: lenta.ru

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