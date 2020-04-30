Сотни грузовиков застряли на границе России и Китая

Вадим Карасев

В связи с отказом властей Китая впускать более 15 грузовиков из России каждые сутки, сотни дальнобойщиков "застряли" на границе РФ и КНР, образовав многокилометровую пробку.

Как сообщает Telegram-канал "Грузопоток", водители жалуются на отсутствие каких-либо санитарных условий, в том числе возможности соблюдать социальную дистанцию.

"Люди брошены, здесь нет ни туалетов, ни мусорных баков, ни умывальников... Нет аптек, невозможно купить антисептик. Какое может быть частое мытье рук? Где их мыть? В луже?" – цитирует их "Комсомольская правда".



Авторы канала отмечают, что местные власти могли бы оказать соотечественникам помощь – если нельзя договориться с китайской стороной, можно было бы организовать для дальнобойщиков нормальные условия жизнедеятельности. Ранее на этом участке пропускали до 50 автомобилей в сутки. В правительстве края в свою очередь сообщают, что пытаются организовать послабления режима.

С момента возникновения сложной ситуации, правительством Приморья ведутся постоянные переговоры с руководителями провинции Хэйлунцзян, с генеральным консулом КНР во Владивостоке о возобновлении грузового сообщения в полном объеме, либо частичном снятии ограничений до момента стабилизации ситуации. Первые договоренности уже достигнуты: время работы пунктов пропуска продлено до 21:00, а также увеличено количество транспорта, который может проходить через границу. Кроме того, с нашей стороны согласовано решение о переходе на 7-дневную рабочую неделю на пункте пропуска Краскино. Ждем согласования китайской стороны. Работа в этом направлении продолжается.

Китай снизил число пропускаемых машин в первой половине апреля в рамках борьбы с распространением пандемии коронавируса COVID-19.