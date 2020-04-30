Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Вадим Карасев

Леонид РинкКадр: Первый канал / YouTube

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон. Об этом он рассказал газете «Взгляд».

«Если мы посмотрим на историю вопроса, на времена еще Советского Союза, то окажется, что имеется вполне достойный кандидат на роль иммунного спасателя в лице диуцифона, нашего по-настоящему легендарного иммуномодулятора, победившего советско-российскую проказу», — напомнил Ринк.

По его словам, диуцифон отлично боролся с иммунными нарушениями и самыми сильными легочными патологиями. «Это вот именно то, что сейчас необходимо», — подчеркнул профессор.

Ринк отметил, что у препарата был существенный недостаток — он плохо растворяется в воде, а значит и в плазме крови, из-за чего пациентам приходилось вводить горячий раствор, что причиняло им боль. Полтора года назад удалось получить версию препарат с тем же клиническим эффектом и с более эффективным способом доставки в организм, исключающим «горячие» уколы, утверждает ученый.

Разработку успели испытать на добровольцах, однако затем все работы были свернуты, заявил профессор. «И эту работу надо активировать уже сейчас (...) Я вам все рассказал, собственно, чтобы активировать процесс, а не бесконечно и без всякого результата обсуждать его с чиновниками. Пусть нас наконец услышат», — подытожил Ринк.

На данный момент вакцин от нового коронавируса не существует, ученые разных стран активно ведут ее разработку. Для лечения коронавирусной инфекции пока что применяются нелицензированные препараты и экспериментальные терапии, например, с использованием гидроксихлорохина.

Диуцифон — синтетический иммуностимулятор, противолепрозный препарат. Впервые был синтезирован в 1968 году сотрудниками Института органической и физической химии Академии наук СССР Владимиром Резником и Николаем Пашкуровым. «При многолетнем приеме показал выраженное противолепрозное действие, лишён побочных действий сульфонов, в отличие от них стимулирует иммунитет», — говорится в «Вестнике последипломного медицинского образования» со ссылкой на работу Николая Голощапова, который и предложил создать диуцифон. Срок лицензии на выпуск препарата истек в 2001 году, после чего его производство было прекращено.