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США намерены спонсировать "правду о советской тирании" в Венгрии

США намерены спонсировать "правду о советской тирании" в Венгрии
Посольство США в Будапеште

Посольство США в Венгрии оплатит производство проектов, которые расскажут "правду о советской тирании" в этой стране. Они должны будут также освещать роль американцев в победе над нацистами.

Всего на это будет выделено около 25 тысяч долларов. Планируется, что за эти деньги создадут короткометражные фильмы и проведут публичные обсуждения. Выделять средства будут гражданам Венгрии и США, причем присутствие американских экспертов настоятельно рекомендуется "для понимания западных демократических принципов".

Помимо указания на отрицательную роль СССР, американцы намерены прорекламировать себя – программы должны будут указывать на "важность вклада трансатлантического сообщества" в борьбу с фашизмом.

"Предлагаемые проекты должны быть сосредоточены на признании и памяти о сложности всего массива событий национальной истории. В центре внимания должны оказаться личный опыт и устные свидетельства, в том числе о проявлениях человечности и неповиновения [фашистам], а также об актах жестокости и коллаборационизма, имевших место во времена холокоста, Второй мировой войны, а также при тирании Советского Союза", – цитирует документ RT.

В 1956 году Советский Союз участвовал в подавлении венгерского восстания. Погибли около трех тысяч венгров, а также неизвестное число советских солдат. Москва называла события "контрреволюционным мятежом" и указывала на факты расправы над коммунистами со стороны "повстанцев", зафиксированные в том числе международными СМИ. В современной венгерской историографии эти события расцениваются как "акт освободительной борьбы".

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По материалам: uposters.ru

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