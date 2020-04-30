США преодолели страшный рубеж в 60 тыс. умерших от Covid-19

Анастасия Иванова

В то время как в Европе эпидемия потихоньку идет на спад, а России удалось избежать катастрофического сценария, в США дела с каждым днем все хуже: умерли уже более 60 тыс. человек. Такие данные приводит издание South China Morning Post.

В Штатах коронавирус унес жизни почти 61 тыс. человек, зараженных насчитывается свыше миллиона. По миру же зарегистрировано 3,2 млн заболевших и более 227 тыс. смертельных случаев. Таким образом, на США приходится четвертая часть всех умерших от Covid-19 в мире и треть всех инфицированных.

Мировыми лидерами и по числу заболевших, и по числу умерших являются США, Испания, Италия, Франция и Великобритания. В каждой из этих стран скончались более 20 тыс. человек.

Более тысячи смертельных случаев насчитывается в Германии, Иране, Китае, Турции, Бразилии, Нидерландах, Канаде, Бельгии, Индии, Швейцарии, Швеции, Ирландии и Мексике.

Россия вышла на 8 место по числу инфицированных (почти 100 тыс. случаев), однако смертность здесь намного ниже, чем в других государствах с большим количеством заболевших. К примеру, в Британии умерли 26 тыс. человек, а в России — менее тысячи. По данным ВОЗ, темпы роста заболеваемости в РФ замедлились.