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США рассказали о риске массового голода в КНДР

США рассказали о риске массового голода в КНДРФото: Reuters

США допускают, что в КНДР может начаться массовый голод из-за нехватки продовольствия. Об этом рассказал госсекретарь страны Майкл Помпео в эфире Fox News.

Госсекретарь отметил, что у Вашингтона нет новых сведений о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Однако Помпео допустил, что есть риск распространения коронавирусной инфекции по всей стране и массового голода.

«Мы продолжаем следить не только за тем, что происходит вокруг Ким Чен Ына, но и за ситуацией в Северной Корее», — подчеркнул он. Помпео добавил, что Вашингтон продолжит добиваться подписания договора о денуклеаризации от Пхеньяна.

28 апреля министр по делам национального объединения Южной Кореи Кан Ён Чхоль заявил, что информация о смерти северокорейского лидера — это не более чем фейк и проявление «инфодемии».

Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике, а 15 апреля пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие главы государства на мероприятиях, посвященных национальному празднику, породило слухи о возможной болезни северокорейского лидера.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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