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США решили ускорить создание вакцины от коронавируса

США решили ускорить создание вакцины от коронавирусаДональд ТрампФото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа занимается разработкой проекта по ускорению темпов создания вакцины от коронавируса. Финальной целью операции станет производство 100 миллионов доз препарата к концу этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Bloomberg News.

Источники близкие к правительству рассказали, что в рамках проекта «Операция невероятная скорость» власти США объединят усилия частных фармацевтических компаний, правительственных служб и военных, для того чтобы создать вакцину примерно за восемь месяцев. Следующее совещание по операции должно состояться в Белом доме 6 мая.

Эксперты считают, что на создание безопасной вакцины от вируса и ее клинические испытания уйдет по меньшей мере от года до полутора лет.

По последним данным в США зафиксировано более одного миллиона случаев заражения коронавирусом. В стране более 60 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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По материалам: lenta.ru

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