США решили ускорить создание вакцины от коронавируса

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа занимается разработкой проекта по ускорению темпов создания вакцины от коронавируса. Финальной целью операции станет производство 100 миллионов доз препарата к концу этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Bloomberg News.

Источники близкие к правительству рассказали, что в рамках проекта «Операция невероятная скорость» власти США объединят усилия частных фармацевтических компаний, правительственных служб и военных, для того чтобы создать вакцину примерно за восемь месяцев. Следующее совещание по операции должно состояться в Белом доме 6 мая.

Эксперты считают, что на создание безопасной вакцины от вируса и ее клинические испытания уйдет по меньшей мере от года до полутора лет.

По последним данным в США зафиксировано более одного миллиона случаев заражения коронавирусом. В стране более 60 тысяч человек скончались в результате пандемии.