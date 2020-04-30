США решили ускорить создание вакцины от коронавируса
Администрация президента США Дональда Трампа занимается разработкой проекта по ускорению темпов создания вакцины от коронавируса. Финальной целью операции станет производство 100 миллионов доз препарата к концу этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Bloomberg News.
Источники близкие к правительству рассказали, что в рамках проекта «Операция невероятная скорость» власти США объединят усилия частных фармацевтических компаний, правительственных служб и военных, для того чтобы создать вакцину примерно за восемь месяцев. Следующее совещание по операции должно состояться в Белом доме 6 мая.
Эксперты считают, что на создание безопасной вакцины от вируса и ее клинические испытания уйдет по меньшей мере от года до полутора лет.
По последним данным в США зафиксировано более одного миллиона случаев заражения коронавирусом. В стране более 60 тысяч человек скончались в результате пандемии.