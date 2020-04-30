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США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД

США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД

США хотят стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, что неизбежно ведёт к понижению «ядерного порога» и росту угрозы ядерного конфликта. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала опубликованный Госдепартаментом США материал, посвящённый вопросу создания ядерных боезарядов малой мощности W76−2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) «Трайдент-II».

«Как мы уже не раз разъясняли, считаем подобный шаг опасным. Он является элементом дестабилизации. На наш взгляд, здесь очевидным образом происходит целенаправленное стирание грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием. Это не только наше мнение. Подобная точка зрения высказывается, в том числе авторитетными представителями американского академического сообщества и даже в Конгрессе США», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что любая атака с применением американской БРПЛ, вне зависимости от характеристик её оснащения, будет воспринята как нападение с применением ядерного оружия.

В публикации Госдепартамента ранее говорилось о «провокационном и дестабилизирующем» наращивании ядерного потенциала России и Китая. При этом отмечалось, что США начали размещать на подводных лодках с баллистическими ракетами новые боеголовки малой мощности W76−2.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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