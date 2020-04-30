США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
США хотят стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, что неизбежно ведёт к понижению «ядерного порога» и росту угрозы ядерного конфликта. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она прокомментировала опубликованный Госдепартаментом США материал, посвящённый вопросу создания ядерных боезарядов малой мощности W76−2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) «Трайдент-II».
Она подчеркнула, что любая атака с применением американской БРПЛ, вне зависимости от характеристик её оснащения, будет воспринята как нападение с применением ядерного оружия.
В публикации Госдепартамента ранее говорилось о «провокационном и дестабилизирующем» наращивании ядерного потенциала России и Китая. При этом отмечалось, что США начали размещать на подводных лодках с баллистическими ракетами новые боеголовки малой мощности W76−2.