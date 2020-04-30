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Стало известно, где Мишустин будет лечиться от коронавируса

Стало известно, где Мишустин будет лечиться от коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Премьер-министр Михаил Мишустин будет лечиться от коронавируса нового типа в медицинском учреждении. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, передает РИА «Новости».

«Михаил Владимирович будет находиться в одном из медицинских учреждений под наблюдением врачей», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Беляков отметил, что глава кабмина уже несколько недель назад ограничил общение, все встречи и совещания проводил в режиме видеоконференц-связи или телефонных звонков. Тем не менее, по словам пресс-секретаря, все, кто с ним лично контактировал, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование.

Ранее в четверг Михаил Мишустин заявил, что заболел коронавирусом. Премьер отметил, что его кабинет продолжит работу в штатном режиме, а он будет находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи.

После этого президент Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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