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Степанов о срыве закупок костюмов биозащиты: "Мы не закупаем костюмы маляра"

Степанов о срыве закупок костюмов биозащиты: "Мы не закупаем костюмы маляра"
В Министерстве здравоохранения утверждают, что государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" планировало закупить костюмы маляров вместо костюмов биозащиты.

"Они (МЗУ) не находили костюмы биозащиты, они нашли костюмы маляра, а мы не закупаем костюмы маляра", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства 29 апреля.
Так Степанов отреагировал на упоминание об отмене тендера на закупку 71 тысячи костюмов биозащиты, которую по заказу министерства планировало провести ГП "Медицинские закупки Украины".

"Я еще раз подчеркиваю, что закупка тех костюмов, о которых вы говорите, что они в два разе дешевле, это костюмы маляра. Мне кажется, что любой человек в состоянии отличить костюм маляра от костюма биозащиты", - подчеркнул он в ответ на критику члена Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахованию Ольги Стефанишиной.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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