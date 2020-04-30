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Суд определил меру пресечения для женщины, подозреваемой в обезглавливании ребенка

Суд определил меру пресечения для женщины, подозреваемой в обезглавливании ребенка

Жительница Харьковской области, которую задержали с человеческой головой в пакете, помещена под стражу. Ближайшие два месяца (60 суток) женщина проведет в СИЗО. Выйти под залог подследственная не сможет, поскольку подозревается в тяжком преступлении.

Судьбу женщины решал Дергачевский районный суд Харьковской области. Заседание проходило в очень нервной атмосфере, женщина кричала на судью и присутствовавших в зале, заявляла, что верит в Божий, а не в людской суд, грозила небесными карами. Также женщина утверждала, что ее задержали по ошибке, и намекала, что ее оговорили.

Напомним, утром 30 апреля полиция получила сигнал, что по Харькову ходит женщина без одежды. Когда нарушительницу задержали, правоохранители проверили ее пакет и там обнаружили голову девочки-подростка.

Картина произошедшего стала вырисовываться после звонка в полицию от жителя села Подворки Харьковской области. Он рассказал, что утром обнаружил в доме обезглавленное тело племянницы. Младшая — 38-летняя — сестра мужчины пропала. Подозрительных шума или криков заявитель не слышал.

Полиция рассказала, что при задержании женщина вела себя неадекватно, но такое состояние не было связано с алкоголем или наркотиками. На учете в психдиспансере задержанная не числилась.


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# Украина
По материалам: fakty.ua

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