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Суммарный тираж "Зулейха открывает глаза" превысил 600 тысяч экземпляров

Суммарный тираж "Зулейха открывает глаза" превысил 600 тысяч экземпляров
Суммарный тираж романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной превысил 600 тысяч экземпляров, после выхода на экраны одноименного сериала в интернет-магазинах продажи книги выросли в 2,5 раза, сообщает пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ".

"Роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", который на протяжении последних лет является бесспорным бестселлером, возглавил рейтинги продаж книг "Лабиринта" и Ozon в апреле. Интерес читателей к роману вырос после премьеры одноименного кинофильма Егора Анашкина, которая состоялась 13 апреля на телеканале "Россия 1", - сказано в сообщении.

Как рассказали в издательстве, в интернет-магазинах продажи книги Яхиной выросли в 2,5 раза, а суммарный тираж романа уже превысил 600 тысяч экземпляров. "Продажи аудиоверсии романа также увеличились. В апреле 2020 года продано в два раза больше аудиокниг, чем в феврале 2020 года", - говорится в сообщении.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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