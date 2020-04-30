Суммарный тираж "Зулейха открывает глаза" превысил 600 тысяч экземпляров

Анастасия Иванова

Суммарный тираж романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной превысил 600 тысяч экземпляров, после выхода на экраны одноименного сериала в интернет-магазинах продажи книги выросли в 2,5 раза, сообщает пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ".

"Роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", который на протяжении последних лет является бесспорным бестселлером, возглавил рейтинги продаж книг "Лабиринта" и Ozon в апреле. Интерес читателей к роману вырос после премьеры одноименного кинофильма Егора Анашкина, которая состоялась 13 апреля на телеканале "Россия 1", - сказано в сообщении.

Как рассказали в издательстве, в интернет-магазинах продажи книги Яхиной выросли в 2,5 раза, а суммарный тираж романа уже превысил 600 тысяч экземпляров. "Продажи аудиоверсии романа также увеличились. В апреле 2020 года продано в два раза больше аудиокниг, чем в феврале 2020 года", - говорится в сообщении.