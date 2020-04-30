Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"

Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"

Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"
Татарстан в четверг принял от Самарской области эстафету песенного марафона "Наш День Победы", запустив ролик с исполнением песни "День Победы" на татарском и русском языках, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.

Масштабная патриотическая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Песенный марафон объединяет исполнителей из разных регионов в один большой народный коллектив. Участники акции исполняют знаменитую песню "День Победы" на родных языках, передавая эстафету друг другу. В юбилейном песенном марафоне принимают участие все 14 регионов ПФО, "Наш День Победы" уже стартовал в Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Башкирии и Самарской области. Татарстан передаст эстафету Нижегородской области.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Что пишут в Телеграме: 30 апреля
Что пишут в Телеграме: 30 апреля
Российские читатели назвали любимых персонажей из книг о "Гарри Поттере"
Российские читатели назвали любимых персонажей из книг о "Гарри
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Работа продолжается. Песков раскрыл детали подготовки саммита СБ ООН
Работа продолжается. Песков раскрыл детали подготовки саммита СБ ООН
Путин поручил подготовить доклады по мерам по поддержке экономики
Путин поручил подготовить доклады по мерам по поддержке экономики
Отреставрирован фильм "Неоконченная пьеса для механического пианино"
Отреставрирован фильм "Неоконченная пьеса для механического пианино"
Для спасения во время ураганов ящерицы увеличили подушечки на пальцах
Для спасения во время ураганов ящерицы увеличили подушечки на пальцах
В Праге начался монтаж памятной доски власовцам с цитатой Солженицына
В Праге начался монтаж памятной доски власовцам с цитатой Солженицына
Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"
Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"
Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая 2020 года: приметы, обряды и ритуалы
Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая 2020 года: приметы, обряды
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с
Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики
Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики

Топ на сегодня

Роскошные интерьеры недвижимости Елены Малышевой стоимостью 10 миллионов долларов
Роскошные интерьеры недвижимости Елены Малышевой стоимостью 10
Долгосрочные контракты вытягивают европейский экспорт «Газпрома»
Долгосрочные контракты вытягивают европейский экспорт «Газпрома»
США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
Названы условия ядерного ответа России на атаку США
Названы условия ядерного ответа России на атаку США
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу

Еще по теме

День Победы 9 Мая 2018, поздравления, открытки, гифки
Центральный военный оркестр в День Победы выступит у храма Христа Спасителя
Волонтеры Победы запустили всероссийскую акцию ко Дню Космонавтики в новом формате
Творческие коллективы ЗВО в День Победы выступят на Дворцовой площади Петербурга