Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"

Лидия Мартынова

Татарстан в четверг принял от Самарской области эстафету песенного марафона "Наш День Победы", запустив ролик с исполнением песни "День Победы" на татарском и русском языках, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.

Масштабная патриотическая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Песенный марафон объединяет исполнителей из разных регионов в один большой народный коллектив. Участники акции исполняют знаменитую песню "День Победы" на родных языках, передавая эстафету друг другу. В юбилейном песенном марафоне принимают участие все 14 регионов ПФО, "Наш День Победы" уже стартовал в Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Башкирии и Самарской области. Татарстан передаст эстафету Нижегородской области.