Топ-менеджеры Сбербанка направили зарплаты за апрель на борьбу с Covid-19

Вадим Карасев

Сбербанк направит более 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, в том числе на создание вакцин и лекарств. Как отмечают "Ведомости", часть этих денег собрана топ-менеджерами организации - они направили на эти цели зарплату за апрель.

Сотрудники банка также поучаствовали в сборе средств. Часть денег получат региональные организации здравоохранения, еще часть пойдет на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для врачей.

При этом часть средств получит НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и научный центр "Вектор".