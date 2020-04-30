Трамп не верит в опросы, в которых лидирует Байден

Анастасия Иванова

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в опросы общественного мнения, в которых лидером предвыборной гонки называют демократа Джо Байдена, сообщает Reuters.

«Я не верю опросам общественного мнения. Я верю, что люди в этой стране очень умны. И я не думаю, что они посадят туда (в Белый дом) некомпетентного человека», — сказал Трамп.

Он отметил, что не считает Байдена человеком, который может управлять страной, так как он «показал свою некомпетентность» за годы работы сенатором и вице-президентом при Бараке Обаме.

«И я не имею в виду некомпетентность из-за состояния, в котором он сейчас находится. Я имею в виду, что он некомпетентен уже 30 лет. Все, что он когда-либо делал, было плохо. Его внешняя политика была катастрофой», — сказал Трамп.

Опросы, проведенные на этой неделе агентством Reuters, показали, что 44% зарегистрированных избирателей поддержат Байдена в ноябре на выборах, в то время как 40% сказали, что они будут поддерживать Трампа.