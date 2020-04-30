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Трамп отказался верить в лидерство Байдена в предвыборной гонке

Трамп отказался верить в лидерство Байдена в предвыборной гонкеДональд ТрампФото: Stefani Reynolds / Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит результатам опросов общественного мнения, согласно которым в президентской гонке 2020 года на данный момент лидирует его соперник от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщает Reuters.

Глава государства не ожидал, что выборы станут референдумом об успешности его действий по борьбе с коронавирусом и что бывший вице-президент будет настолько популярен.

Трамп отметил, что не верит опросам. «Жители этой страны умны. И я не думаю, что они выберут некомпетентного человека», — добавил он.

Согласно недавним исследованиям, в президентской гонке лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. 45 процентов зарегистрированных избирателей на президентских выборах 3 ноября проголосовали бы за него, в то время как за действующего президента свой голос отдали бы всего 40 процентов американцев.

По последним данным в США зафиксировано более миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 60 тысяч человек скончались в результате пандемии.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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