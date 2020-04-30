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Трамп поручил спецслужбам выяснить, скрыли ли Китай и ВОЗ информацию о COVID-19

Трамп поручил спецслужбам выяснить, скрыли ли Китай и ВОЗ информацию о COVID-19
Администрация американского президента Дональда Трампа приказала спецслужбам установить, был ли факт скрытия пандемии коронавируса Китаем и Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщает NBC.

По данным издания, на прошлой неделе в разведывательное управление Минобороны США и ЦРУ были направлены ​​"специальные инструкции" по поиску информации о самых первых случаях вспышки вируса.

В частности, Белый дом приказал спецслужбам исследовать все сообщения о случаях заражения, спутниковые снимки и другие данные, чтобы установить, скрывали ли Китай и ВОЗ информацию о возникающей пандемии.

Ранее, во время традиционной пресс-конференции Трамп заявил, что "мы проводим очень серьезные расследования", вероятно, имея ввиду именно расследование спецслужб.
В рамках этой задачи спецслужбам было указано определить, знает ли ВОЗ о двух исследовательских лабораториях по изучению коронавирусов в китайском городе Ухань, где впервые была обнаружена инфекция.

Госсекретарь США Майк Помпео неоднократно выступал с заявлениями, в которых обвинял Китай в сокрытии информации о происхождении вируса. Американская разведка также заявляла о возможном скрытии Китаем реальных масштабов пандемии на начальном этапе, что могло привести к глобальному распространению коронавируса.

"Как сказал президент, Соединенные Штаты тщательно расследуют этот вопрос. Понимание происхождения вируса важно, чтобы помочь миру отреагировать на эту пандемию, а также для информирования об усилиях быстрого реагирования на будущие вспышки инфекционных заболеваний", - заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

ЦРУ и офис директора Национальной разведки отказались от комментариев.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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