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У русского писателя и националиста Константина Крылова случился инсульт

У русского писателя и националиста Константина Крылова случился инсультКонстантин КрыловФото: Александр Щербак / «Коммерсантъ»

У русского писателя и националиста Константина Крылова случился инсульт. Об этом его жена Надежда Шалимова сообщила в своем Facebook-аккаунте.

Она пояснила, что инсульт произошел еще 20 апреля. В настоящее время публицист находится в Боткинской больнице. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное, но из-за карантина не пускают в палату посетителей.

По словам Шалимовой, Крылов находится в ясном сознании, но ему очень скучно одному. Она попросила посоветовать, как успокоить и занять мужа, а также опубликовала номер банковской карты, чтобы все желающие могли оказать материальную помощь писателю.

Крылов — ведущий идеолог умеренного русского национализма. В прошлом он был главным редактором газет «Спецназ России» и «Русский марш», а также журнала «Вопросы национализма». В октябре 2012 года он был избран в координационный совет российской оппозиции от националистов. Кроме того, Крылов — автор ряда книг, в том числе исследований «Поведение» и «Особенности национального поведения», публицистических сборников «Нет времени» и «Прогнать чертей».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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