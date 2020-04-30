Ученые сообщили о возможном лекарстве от одной из форм COVID-19

Влада Некрасова

Наночастицы на основе сквалена, аденозина и альфа-токоферола могут помочь в борьбе с цитокиновым штормом, который выявляют у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией, считает международная группа ученых. Результаты их работы опубликованы на сайте Science Advances.

Цитокиновый шторм — чрезмерная реакция иммунной системы, ведущая к ухудшению состояния человека вплоть до летального исхода.

Исследователи инкапсулировали в натуральном антиоксиданте альфа-токофероле эндогенный липид сквален и эндогенный иммуномодулятор аденозин, после чего полученные наночастицы ввели в ткани мышей, в которых развились гипервоспалительные реакции.

В итоге у подопытных в жизненно важных органах снизился уровень белка фактора некроза опухоли-альфа — одного из вопалительных цитокинов, — причем этот эффект проявился уже через четыре часа.