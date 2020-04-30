Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Украина снижает производство электроэнергии

Украина снижает производство электроэнергии
Минэнерго опубликовало обновленный прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год, который предусматривает снижение производства на всех электростанциях Украины, кроме теплоэлектроцентралей и возобновляемых источников энергии.

По данным Укрэнерго, общее уменьшение производства электроэнергии составляет 5,9% (до 143 млрд кВт·ч).

При этом, снижение производства на АЭС прогнозируется на 8,6% (до 73,7 млрд кВт·ч), на ТЭС - на 7,8% (до 38,9 млрд кВт·ч), на ГЭС - на 4,8% (до 4,85 млрд кВт·ч).

При этом производство на ТЭЦ сохранится почти на том же уровне - 11,1 млрд кВт·ч. А "зеленые" электростанции должны выработать 11,37 млрд кВт·ч.

Также Украина планирует импортировать из ЕС 4,9 млрд кВт·ч.
Экспорт электроэнергии прогнозируется около 7 млрд кВт·ч, из которых в страны ЕС - 6,6 млрд кВт·ч.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"
Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"
Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая 2020 года: приметы, обряды и ритуалы
Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая 2020 года: приметы, обряды
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с
Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики
Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики
Фестиваль Signal продлил прием заявок на получение грантов
Фестиваль Signal продлил прием заявок на получение грантов
Путин рассказал о поизносившихся за время самоизоляции матрасах
Путин рассказал о поизносившихся за время самоизоляции матрасах
Жители Японии требуют выгнать Евгению Медведеву из страны
Жители Японии требуют выгнать Евгению Медведеву из страны
МИД России: Продления оружейного эмбарго в отношении Ирана не будет
МИД России: Продления оружейного эмбарго в отношении Ирана не будет
Евреев массово приравняли к нацистам и сравнили с коронавирусом
Евреев массово приравняли к нацистам и сравнили с коронавирусом
Украина снижает производство электроэнергии
Украина снижает производство электроэнергии
NYT: власти США заставляют искать связи лаборатории Уханя с COVID-19
NYT: власти США заставляют искать связи лаборатории Уханя с COVID-19
Бывшая помощница главреда «Эха Москвы» заявила о домогательствах начальника
Бывшая помощница главреда «Эха Москвы» заявила о домогательствах

Топ на сегодня

Учеба в Европе, уроки балета и романы с телохранителями: что известно о "преемнице" и младшей сестре Ким Чен Ына
Учеба в Европе, уроки балета и романы с телохранителями: что известно
Роскошные интерьеры недвижимости Елены Малышевой стоимостью 10 миллионов долларов
Роскошные интерьеры недвижимости Елены Малышевой стоимостью 10
Covid-19 подозревают у 1500 жителей дагестанского села
Covid-19 подозревают у 1500 жителей дагестанского села
Долгосрочные контракты вытягивают европейский экспорт «Газпрома»
Долгосрочные контракты вытягивают европейский экспорт «Газпрома»
Назван самый угоняемый автомобиль в России
Назван самый угоняемый автомобиль в России

Еще по теме

Беларусь снизит энергозависимость от РФ с 90% до 70%
Украина в 2018-м должна выплатить МВФ 43,8 млрд гривен
Украинцы задолжали за услуги ЖКХ 16,9 млрд гривен
Украина в 2015 году увеличила транзит газа почти на 8%