Украину ждет вторая волна коронавируса: в Минздраве сделали важное предупреждение

Анастасия Иванова

В случае отмены карантина, соблюдение правил которого уже готовы поддерживать 59% украинцев, наша страна рискует попасть под вторую волну заболеваний коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Reuters.

По словам чиновника, исключительно благодаря вовремя введенным ограничениям Украине удалось избежать большого количества заражений и сейчас ситуация с заболеваемостью в целом контролируемая, правительство готовится к поэтапному возвращению к нормальной жизни к лету.

«Мы не можем открыть все сейчас и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет большая вспышка и пик этой болезни», — объяснил Степанов.

Он добавил, что даже после отмены карантина останутся «некоторые вещи, которые нам все равно придется соблюдать, например, все, что связано с личной гигиеной, средствами защиты и что касается рукопожатий».

Напомним, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин помог Украине избежать серьезного пикового скачка заболеваемости COVID-19. По мнению главы Минздрава, если люди продолжат придерживается карантина, то пика коронавируса в Украине не произойдет.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что даже в случае успешной реализации плана поэтапного выхода страны из кризиса некоторые ограничения будут иметь силу в Украине до конца года и даже в 2021 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 30 апреля, в Украине подтверждены 10 406 случаев COVID-19. Зафиксированы 261 случай с летальным исходом и 1238 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 111 859 тестов.