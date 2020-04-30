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Умерли трое медиков: Буковина продолжает нести потери от коронавируса

Умерли трое медиков: Буковина продолжает нести потери от коронавируса

В занимающей первое место в грустном антирейтинге пострадавших от удара коронавируса регионов страны Черновицкой области в среду, 29 апреля, официально подтверждено еще 82 случая заражения коронавирусом, из них 52 — в Черновцах.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

При этом он отметил, что в шести районах области количество инфицированных коронавирусом не растет, оно стабилизировалось.

Общая же численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1 571 человек.

18 буковинцев 29 апреля выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 116 человек.

В то же время в области подтверждено 264 случая заражения вирусом среди медработников, из которых трое умерли.

Такую печальную статистику привел директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

«Сюда входят и врачи, и медсестры, и санитарки и другие. К сожалению, имеем три факта смерти среди медицинских работников. Все они, кроме COVID-19, имели также сопутствующие болезни», — заявил Черный.

Он также сообщил, что состояние других больных медиков легкой или средней степени тяжести. Ни один медработник с подтвержденным COVID-19 не требует подключения к аппаратам ИВЛ.

«Сейчас больше всего заболело медработников из Хотинской районной больницы и Черновицкой областной клинической больницы — 54 и 53 человека соответственно. В Черновицкой городской больницы № 1 есть 21 подтвержденный случай, еще 24 медработники заболели из областного центра экстренной медицинской помощи. По другим больницах есть по 10 и меньше больных медработников «, — уточнил чиновник.

Напомним, в Украине коронавирусом заразились почти 2 тысячи медицинских работников. За последние сутки было зафиксировано более 130 случаев инфицирования медицинских работников. Кроме того, в Украине более 20% от общего количества больных коронавирусом являются врачами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 29 апреля, в Украине подтверждены 9866 случаев COVID-19. Зафиксированы 250 случаев с летальным исходом и 1103 случая выздоровления пациентов. Всего провели 104 544 тестов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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