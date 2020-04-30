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В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили подготовку терактов, режим КТО в городе действовал с 00:30 до 05:15 часов. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция. В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности", - заявили в НАК и указали, что силами ФСБ России в городе предотвращена подготовка терактов.

Как уточняет РИА Новости, на месте проведения операции силовики нашли самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

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По материалам: uposters.ru

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