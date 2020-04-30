В Екатеринбурге предотвратили теракт, трое бандитов убиты

Анастасия Иванова

В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция, в результате которой ликвидированы готовящие теракт бандиты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный контртеррористический комитет.

Отмечается, что были убиты трое бандитов. Кроме того, на месте проведения контртеррористической операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

«…на месте проведения КТО в Екатеринбурге обнаружены СВУ, оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении НАК.

Ранее сообщалось, что УФСБ ввело режим контртеррористической операции в Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области.