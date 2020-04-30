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В Германии запретили деятельность политической организации «Хезболлах»

В Германии запретили деятельность политической организации «Хезболлах»

Деятельность шиитской политической организации «Хезболлах» на территории Германии запрещена. Соответствующее решение принял министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Как сообщил представитель МВД ФРГ Стив Альтер, с сегодняшнего утра, 30 апреля, полиция уже проводит рейды в нескольких федеральных землях Германии.

Следует отметить, что запретить «Хезболлах» ранее призвал Бундестаг, так как в Германии действовал запрет только для военизированного крыла организации. Ее политическая деятельность не попадала под какие-либо санкции.

Справка. Хезболлах (араб. ‮حزب الله‬‎, «партия Аллаха», выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. В основе идеологии лежат идеи лидера исламской революции в Иране аятоллы Хомейни. Признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств (с марта 2016 года), в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании. Пользуется финансовой и военной поддержкой Ирана и Сирии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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