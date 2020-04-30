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В Госдуме и Совфеде подвели итоги двух лет президентского срока Путина

В Госдуме и Совфеде подвели итоги двух лет президентского срока Путина
Два крайне насыщенных событиями года четвертого президентского срока Владимира Путина отмечены безусловными успехами России на внешнеполитической арене, а вот во внутренней политике проблемы отчасти вскрыл коронавирус и усугубили ситуацию низкие цены на нефть, считают опрошенные РИА Новости депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Через неделю исполняется два года с инаугурации Путина после президентских выборов 2018 года.

Сила и влияние в мире

Прошедшие два года стали очень важными и непростыми для России, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. "Санкции, война с терроризмом в Сирии, высокий градус напряжения во взаимоотношениях с США, отдельными странами Европы, украинский фактор... И во всех этих конфликтных точках Россия выглядит очень достойно и уверенно. Мы стали одним из самых влиятельных факторов современной мировой политики, и это уже неоспоримый факт", - убежден он.


Сергей Неверов. "Авторитет России продолжает укрепляться. Уже никому не приходит в голову называть нас региональной державой, наша позитивная роль в сирийском урегулировании признается практически всеми нашими партнерами", - подчеркнул он.
# Политика
По материалам: ria.ru

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