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В Грязях Липецкой области обновили главную зону отдыха

В Грязях Липецкой области обновили главную зону отдыха
. Реконструкция главной городской зоны отдыха - парка, сквера и набережной - завершилась в районном центре Грязи Липецкой области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В рамках поездки в Грязи глава региона оценил благоустройство обновленного общественного пространства, включающего в себя сквер, набережную и парк имени Ивана Флерова – уроженца села Двуречки Грязинского района, героя Российской Федерации, легендарного командира первой батареи "Катюш".

Реконструкционные работы в парке начались в 2018 году и проходили в два этапа. В результате пешеходные дорожки выложили тротуарной плиткой, установили скамейки и урны, отреставрировали постамент памятника "Катюша" на главной аллее, где высадили молодые деревья. Также в зоне отдыха заменили освещение. В результате второго этапа реконструкции общественного пространства преобразилась и пешеходная зона. Проложены велосипедные и беговые дорожки, обустроена площадка для занятий спортом и сдачи норм комплекса ГТО, появились скейт-парк и автопарковка.

Аналогичные работы проведены в сквере и на набережной. Там оборудованы спортивные и детские площадки. В общей сложности из бюджетов разных уровней на благоустройство территорий было выделено 43 миллиона рублей.

# Россия
По материалам: ria.ru

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