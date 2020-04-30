В Харькове задержана голая женщина с головой ребенка в пакете

Алексей Вольцев

Сегодня утром в полицию Харькова поступило тревожное сообщение о том, что по улице Полтавский Шлях шла обнаженная женщина, которая, по всей видимости, находилась в неадекватном состоянии. Нарушительницу оперативно задержали.

В руках у нее был пакет и окровавленный нож Проверяя его, блюстители закона ужаснулись, ведь в нем лежала... голова ребенка. Задержанная отказалась объяснять что-либо. Примечательно, что также сегодня утром в местное отделение полиции обратился некий мужчина, заявивший, что нашел мертвой малолетнюю племянницу.

«Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью», — отметили сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас по этому делу ведется расследование. Уже стало известно, что задержанная оказалась мамой девочки. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве несовершеннолетнего.

Фото: iStock/Gettyimages.ru , Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa/Legion-Media