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В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19

В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
Южная Корея впервые с начала эпидемии не зарегистрировала ни одного случая заражения COVID-19 за сутки внутри страны, все четыре новых случая были завезены из-за границы и выявлены на карантинном досмотре, общее число зараженных выросло до 10 765, выздоровели 9059, погибли уже 247 пациентов, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 246 погибших. Уже более недели в Южной Корее за сутки регистрировали примерно по 10 новых зараженных, 24 апреля это число опускалось до шести человек. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Заново открыли парки и места отдыха на природе, разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.

# В мире
По материалам: ria.ru

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