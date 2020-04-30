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В Кремле оценили самодостаточность российской экономики

В Кремле оценили самодостаточность российской экономики
Российской экономике до самодостаточности еще далеко, но проделан огромный путь в этом направлении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, до самодостаточности еще далеко. Но мы проделали за эти пять-шесть лет огромный путь", - сказал он в эфире RTVI.

Отвечая на вопрос, нужна ли России самодостаточность в современном глобальном мире, он сказал: "Полная самодостаточность трудно осуществима в наше время".


"Но те проявления вот этой необъяснимой враждебности, те проявления, скажем так, неэкономических методов по отношению к нашей стране, неконкурентных подходов и так далее, проявления недобросовестной конкуренции говорят о том, что лучше максимально быть самодостаточными. И чем больше ты самодостаточен, тем большим правом голоса ты обладаешь", - добавил Песков.

# Россия
По материалам: ria.ru

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