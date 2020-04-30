В Кремле рассказали об отношениях России с другими странами во время пандемии

Вадим Карасев

Дмитрий Песков Фото: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России с другими странами не претерпели изменений во время эпидемии коронавируса. Он рассказал об этом в интервью телеканалу RTVI, запись опубликована на Youtube.

Представитель Кремля отметил, что диалог между государствами все также ведется на темы, которые представляют взаимный интерес. Также Песков прокомментировал контакты президента России Владимира Путина с главами различных государств.

Так, он объяснил частое общение между лидерами России и США. «Да, Путин часто общался с Трампом, потому что ситуация на нефтяном рынке была катастрофической, и она требовала координации усилий и взаимных действий», — заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что с Францией контакты поддерживались еще до пандемии коронавируса, так как «президент Макрон имеет очень широкое международное видение». Оно, по словам Пескова, позволило Франции поддерживать общение с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия, так как их можно решить только путем диалога. «Это именно то, что ближе всего Российской Федерации, ближе всего президенту Путину», — отметил он.