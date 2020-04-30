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В лесах Ростовской области усиливается патрулирование

В лесах Ростовской области усиливается патрулирование

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области напомнило жителям региона о том, что в лесных массивах будет вестись усиленное патрулирования в целях предупреждения лесных пожаров.

В майские праздничные дни въезд на территорию лесных массивов регионов будет ограничен для всех, кроме транспортных средств соответствующих ведомств (лесопожарных формирований, пожарных частей, формирований служб МЧС, оперативных служб, патрульных служб муниципалитетов), сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Во все праздничные дни в лесных массивах области будет вестись усиленное патрулирование. Для ведения наземного контроля на территориях лесов сформировано 59 групп патрулирования и разработано 328 маршрутов с общей протяженностью почти 36 тыс. километров.

В правительстве отмечают, что пожароопасный сезон на Дону в этом году начался раньше, чем в предыдущие годы. В связи с чем, региональное министерство природы ввело режим ограничений на пребывание людей в лесах с 20 апреля.

Кроме этого, согласно постановлению правительства Ростовской области с 4 апреля на территории всего региона ввели особый противопожарный режим.

Минприроды области напомнило и о запрете на выжигание сухостоя и мусора.

Правительство области рекомендует жителям, заметившим возгорание, незамедлительно сообщать об этом работникам лесного хозяйства по телефону горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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