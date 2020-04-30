В мае состоится суд по делу сербского добровольца Горана Чирича

Алексей Вольцев

12 мая состоится заседание Ростовского областного суда по рассмотрению жалобы сербского добровольца Горана Чирича, который хочет оспорить решение прокуратуры о его экстрадиции в Сербию. Соответствующий документ оказался в распоряжении редакции ИА Newstes.

В жалобе Чирича поставлен вопрос о признании решения Генеральной прокуратуры противоречащим требованиям закона. Чирич не согласен с решением об экстрадиции по той причине, что на момент совершения вменяемого ему преступления о якобы превышении им должностных полномочий он находился на территории ДНР и, соответственно, не мог быть причастным к преступлению на территории Сербии. Кроме того, он опасается, что может быть привлечен к уголовной ответственности за участие в войне на Донбассе, куда он приехал добровольцем в 2015 году.

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации, выдача гражданина на территорию страны, запрашивающей его выдворения, не может быть осуществлена, если имеется угроза жизни и мотивы, связанные с политическими преследованиями. Также, согласно законодательству РФ, экстрадиция считается невозможной, если просрочен срок исковой давности, и если сторона обвинения не предъявила достаточно материалов, указывающих на состав преступления, в котором обвиняется человек», — сказал руководитель КПЦ «Война и мир» Андрей Седлов.

Как сообщало ИА Newstes, в ростовском СИЗО более полугода содержится сербский доброволец Горан Чирич, задержанный по запросу Интерпола на границе ДНР и России в 2019 году. Сербия в этом же году потребовала его выдачи из-за якобы совершенного им преступления — «злоупотребления положением должностного лица», что следует из запроса сербской стороны. Однако Чирич с 2015 года находился на территории Донбасса, и не выезжал в Сербию. Важно отметить, что, требуя выдачи Чирича, сербская сторона не предоставляет никаких доказательств его причастности к совершенному преступлению. Есть все основания полагать, что это обвинение в злоупотреблении является всего лишь поводом для требований экстрадиции ополченца с его последующим осуждением на родине за участие в ополчении.

Ситуация осложняется тем, что Чирич тяжело болеет (казеома плевры после перенесенного туберкулеза) и входит в группу риска по коронавирусу. Горан Чирич хочет отказаться от сербского гражданства, поскольку его семья находится на Донбассе, он является гражданином ДНР, и рассчитывает получить в будущем российское гражданство.