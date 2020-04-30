В МИД отреагировали на заявления о прибытии в Прагу россиянина с ядом
Министерство иностранных дел России отреагировало на сообщения чешских СМИ о том, что в Прагу направлен российский гражданин с ядом, намеренный отравить мэра Праги или старосту района Прага-6 в качестве мести за снос памятника Коневу.
Представитель МИД Мария Захарова рассказала, что подобные фантазии выглядят "болезненно" и дать им иную характеристику невозможно.
"Это граничащая с каким-то болезненным бредом очередная провокация, грубая провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям и, как мы понимаем, готовы ради этого на все", – сказала она.
Захарова призвала официальную Прагу оценить последствия подобных манипуляций. Аналогичной позиции придерживаются и в Кремле, где назвали сообщения о таинственном отравителе обыкновенной журналистской уткой.
Ранее чешские СМИ утверждали, что в аэропорт имени Вацлава Гавела прибыл россиянин, работающий на спецслужбы. С собой он привез яд рицин, пишут газеты.
Ruposters писал, что мэра Праги и глав районов взяли под охрану после сноса памятника Коневу.