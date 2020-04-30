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В Москве промышленным предприятиям предоставят субсидии

В Москве промышленным предприятиям предоставят субсидии
Москва предоставит субсидии промышленным предприятиям помощь будут оказывать по трем направлениям, подать заявку можно до 30 сентября включительно, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Максимальный размер субсидии по уплате процентов по кредитам на приобретение отдельных видов оборудования составит 200 миллионов рублей в год. Субсидии до 100 миллионов рублей в год будут выдаваться на возмещение части расходов по лизинговым платежам. Размер субсидии по технологическому присоединению может составить до 100 миллионов рублей в год на один земельный участок и покрыть до 50 процентов фактически понесенных затрат предприятием", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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