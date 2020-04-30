В Нью-Йорке обнаружили припаркованные грузовики с десятками трупов

Вадим Карасев

В грузовиках, припаркованных возле Бруклинского похоронного бюро, были обнаружены десятки разлагающихся тел.

По словам, сотрудника полиции, жители близлежащих домов пожаловались на неприятный запах, исходящий от грузовиков, припаркованных возле бюро. После проверки выяснилось, что в похоронном бюро сломаны морозильные камеры.

Издание „New York Times“ в своей статье отмечает, что пока неизвестно, сколько людей, найденных в автомобилях, умерли от коронавируса.

Известно, что Нью-Йорк в США считается очагом вспышки COVID-19. Здесь зарегистрировано самое большое количество случаев заражения и смертей от коронавирусной инфекции.

По меньшей мере 14 тысяч человек в городе погибли от болезни, вызванной новым коронавирусом.

Больничные морги, кладбища, крематории и городские морги Нью-Йорка были переполнены.

В это время руководители похоронных бюро, которые оказались в тисках между растущим потоком тел из больниц и домов престарелых, испытывали невероятное давление, так как не успевали кремировать и хоронить умерших.

Некоторые похоронные организации были вынуждены использовать рефрижераторные трейлеры, а другие превратили часовни во временные морги, используя мощные кондиционеры для охлаждения помещений.

Но представление о том, что умершие жители города могут вот так быть брошены разлагаться в машинах прямо на улице в Бруклине, показывает проблемы, которые могут превратиться в катастрофу, говорится в статье.

На место инцидента прибыл также представитель Государственного департамента здравоохранения для выяснения обстоятельств произошедшего.