В Польше на учениях птица сбила летящую в танк американскую ракету

Вадим Карасев

В Сети появилось видео, как на военных учениях в Польше птица сбивает противотанковую ракету, пущенную в цель. В частности, короткий ролик опубликовал в twitter пользователь, зарегистрированный под ником «The Dead District».

В комментарии говорится, что американцы отрабатывали удары на Дравско-Поморском военном полигоне. Боевая машина пехоты M2A2 Bradley выпустила по танку ракету. В прицел видно, как снаряд летит в мишень, но через какое-то время ему наперерез пронеслось нечто.

В кадре появляется птица, вероятно утка. На пересечении траекторий полета ракеты и утки детонатор срабатывает, и снаряд взрывается в воздухе, не достигнув намеченной цели. По гуманным соображениям мы не станем публиковать это видео у себя, но вы можете посмотреть все своими глазами, если пройдете по ссылке.

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