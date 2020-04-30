В Праге начался монтаж памятной доски власовцам с цитатой Солженицына

Алексей Вольцев

В Праге начался монтаж памятной доски власовцам.

Установка памятного знака предателям из т.н. Русской освободительной армии началась на окраине чешской столице в районе Ржепорыйе. Как сообщает портал seznamzpravy.cz, староста района Павел Новотный лично принял участие в закладке мемориальной доски.

«Я не согнулся ни миллиметр. Всё, что должно быть возведено, будет возведено», — заявил чиновник журналистам.

Судя по снимкам, на таблице есть цитата Солженицына на русском языке.

ИА Newstes уточняет, что решение о сооружении памятника власовцам было принято 11 декабря 2019 года по инициативе 39-летнего старосты Павле Новотного. по его словам, доска обойдется налогоплательщикам в 153 тысячи крон.