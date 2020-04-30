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В Раде возмутились, что Кабмин не согласовал план выхода из карантина, и требуют Шмыгаля "на ковер"

В Раде возмутились, что Кабмин не согласовал план выхода из карантина, и требуют Шмыгаля "на ковер"

На согласительном совете парламента вице-спикер Елена Кондратюк заявила, что народным депутатам Украины следовало бы заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля с планом правительства по смягчению карантинных мер.

«У нас должна быть возможность задать вопрос премьер-министру о предпосылках и пути реализации каждого из этапов этого плана. Также мы должны услышать, как правительственная стратегия выхода из экономического кризиса и последующая борьба с негативными последствиями пандемии для всех сфер жизни накладывается на поэтапный план выхода из карантина», — написала вице-спикер на своей страничке в соцсетях.

Также Елена Кондратюк напомнила об обещании премьера создать постоянно действующий Антикризисный штаб в который вошли бы все парламентские политические силы и их лидеры, которое так и не было выполнено.

«Премьер анонсирует адаптивный карантин, который как поддержал Совет по вопросам экономического развития, но с Верховной Радой никто не посоветовался», — сетует вице-спикер.


Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Денис Шмыгаль заявил, что Украине стоит следовать примеру Чехии и Польши, где динамика заболеваемости схожа с украинской, и переходить к адаптивному карантину.

Фото со странички Елены Кондратюк в социальных сетях.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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