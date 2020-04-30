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В Ростовской области власти ввели масочный режим

В Ростовской области власти ввели масочный режим

Сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал дополнение к уже имеющимся мерам борьбы с распространением COVID-19. С сегодняшнего дня в регионе вводится масочный режим. Таким образом, субъект стал восьмым, где аналогичная карантинная мера уже введена и действует.

Что означает масочный режим? Жителям Ростовской области запрещено появляться на улицах без наличия медицинских масок, а при их отсутствии – респираторов. Соблюдение правила касается во время проезда во всех видах транспорта, в том числе такси. Кроме того, в масках необходимо находиться в зданиях аэропортов, вокзалов – авто и жд, а также на остановках общественного транспорта.

Медицинские маски должны быть на лицах при посещении магазинов, аптек, общественных мест, действующих производств, предприятий и организаций, включая органы власти и подконтрольные им структуры.

Согласно этого же постановления, запрещено посещение кладбищ до 11 мая, за исключением процедур погребения. Подробная информация располагается на сайте правительства Ростовской области.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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