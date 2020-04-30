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В США начались массовые закупки мешков для трупов

В США начались массовые закупки мешков для труповФото: CARLOS BARRIA / Reuters

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США сформировало заказ на закупку 100 тысяч мешков для человеческих останков. Власти страны готовятся к «худшему» сценарию по коронавирусу. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Выполнением заказа займется небольшой подрядчик из Калифорнии. Примерная стоимость закупок составляет 5,1 миллиона долларов.

Представители агентства заявили, что процесс покупки был начат, для того чтобы увеличить запасы мешков для тел и их производство на будущее, исходя из количества, которое может понадобится в «худшем» случае.

На данный момент в США зафиксировано более одного миллиона случаев заражения коронавирусом. В стране около 60 тысяч человек скончались в результате пандемии.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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