В столице Кубани за день были оштрафованы 174 человека, нарушившие режим самоизоляции

Вадим Карасев

За соблюдением режима самоизоляции в городе следят мобильные отряды самоконтроля, состоящие из сотрудников полиции, Росгвардии, казаков, представителей общественности и краевой администрации. 29 апреля улицы города Краснодара патрулировали 129 мобильных отрядов из 629 человек.

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, в этот день было выдано 174 уведомления о необходимости соблюдать режим самоизоляции и выписано такое же количество штрафов за грубое нарушение ограничительных мер.

Издание „КП-Краснодар“ сообщает, что мобильные отряды в Краснодаре патрулируют улицы, бульвары, скверы и зоны отдыха, а также выясняют у пешеходов и водителей причины их нахождения на городских улицах и местах отдыха.

За нарушение режима самоизоляции нарушителей могут наказать штрафом по двум статьям КоАП (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях). Согласно этим статьям, физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 1 до 40 тысяч рублей.

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