В Воронежской области снизили налоги с предпринимателей

Анастасия Иванова

Воронежская областная дума приняла пакет поправок для снижения налоговой нагрузки на малых и средних предпринимателей в период коронавирусной пандемии, сообщает в четверг заксобрание.

Соответствующие региональные меры господдержки, принятые депутатами на заседании 30 апреля, коснутся более 7 тысяч предпринимателей, работающих в отраслях экономики, которые имеют наибольшие риски в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова, принятые депутатами корректировки коснулись законов "О налоге на имущество организаций" и "Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков".

"В Воронежской области заявлена 21 мера федеральной поддержки организаций и предпринимателей, имеющих наибольшие риски в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В дополнение к ним был оперативно разработан региональный пакет мер, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса. Сегодня часть этих инициатив была оформлена законодательно", – пояснил Нетёсов.