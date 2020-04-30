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В ВОЗ рассказали о фазе выхода из ограничений по COVID-19

В ВОЗ рассказали о фазе выхода из ограничений по COVID-19
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в разговоре с РИА Новости рассказала об этапе выхода из режима ограничений.

Она сообщила, что спад распространения болезни фиксируется тогда, когда по статистике один больной заражает в среднем менее одного человека. После этого начинается смягчение введенных из-за пандемии мер.

"Меры должны вводиться постепенно и поэтапно, оставляя достаточно времени – около 2 недель – для того, чтобы истинный эффект смягчения стал полностью видимым. Необходимо принимать во внимание то, что в некоторых случаях страны должны быть готовы постоянно контролировать, корректировать, продвигаться вперед и быстро обращать процессы вспять", – заявила Вуйнович.

По ее оценке, эффективное управление переходной фазой будет зависеть от нахождения баланса между сохранением нефармакологических мер – изоляция и дистанцирование – и контролем над передачей вируса через тестирования, отслеживание заболевших, их контакты и их изоляцию или карантин.


сообщило, что представитель ВОЗ похвалила борьбу России с COVID-19.
# В мире
По материалам: ria.ru

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