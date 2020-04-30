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Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая 2020 года: приметы, обряды и ритуалы

Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая 2020 года: приметы, обряды и ритуалы

Вальпургиева ночь — это древнейший праздник. Истоки его уходят далеко в прошлое, в дохристианские времена. В древности этот день был одним из самых важных в году для многих стран и народов западной Европы.

Вальпургиева ночь отмечается уже десятки веков. Старайтесь в этот день 30 апреля делать добрые дела, а ночью с 30 на 1 число провести время с семьей и очистить свой разум от негативных мыслей, так как они могут стать источником бед и неурядиц.


История и смысл праздника

Во многих культурах этот день назывался по-разному, но современное название, которым пользуются в России, связано с памятью о святой Вальбурге. Это была реальная женщина, жившая в 8 веке нашей эры в Англии. Она родилась в знатной семье, но посвятила свою жизнь Богу и вере. Она стала монахиней и одно время управляла монастырем в Германии. Вальбурга прославилась множеством чудес и стремлением к помощи всем нуждающимся.

За ее вклад в христианство и духовные заслуги ее канонизировали, но не сразу. Это было сделано только после того, как из скалы, в которой захоронили Вальбургу, начало вытекать целебное масло. Оно спасало людей от самых разных недугов. Именно после того, как об этом стало известно, было принято решение причислить ее к лику святых. День святой Вальбурги — 1 мая, а ночь с 30 апреля на 1 мая принято называть Вальпургиевой ночью, несмотря на то, что эта ночь считалась издревле временем шабаша ведьм. Именно по этой причине в эту ночь читаются молитвы святой Вальбурге о защите от колдовства и сглаза.

Также ночь с 30 апреля на 1 мая всегда была днем Весны. Известно, что кельты отмечали этот древний праздник. Среди них считалось, что в этот день души умерших родственников посещают наш дом и предывают рядом с нами.


Приметы, обряды и ритуалы в ночь с 30 апреля на 1 мая

Согласно приметам, в эту ночь многие люди видят вещие сны. Ночью с 30 апреля на 1 мая вы можете увидеть будущее или почувствовать во сне приближение опасности. Также в эту ночь можно увидеть суженого или суженую.

Один из главных обрядов касается встречи умерших родственников. В эту ночь во многих народах было принято оставлять часть еды у входной двери, на подоконнике или на обеденном столе. Люди садились за праздничную трапезу, но начинали есть только после молитв и разговоров об умерших близких. Согласно правилам, обязательно нужно было вспомнить о них что-нибудь хорошее.

Приметы говорят нам о том, что в Вальпургиеву ночь царят нечистые силы. Ведьмы собираются вместе и объединяют свои силы для проведения темных ритуалов. В эту ночь принято молиться святой Вальбурге о спасении души, о защите от темных сил и порчи: «Святая Вальбурга, моли Бога о нас, дабы защитил он меня и моих близких от магии, сглазов и людей недобрых. Моли Бога о здравии нашем, о любви и о процветании семьи нашей. Помоги нам стать лучше, аминь».

Это не скорбный день, а день объединения. В Вальпургиеву ночь желательно быть рядом с близкими людьми. В древности люди объединялись в большие группы и веселились вместе, водили хороводы, а также жгли костры в честь весны и чтобы защитить себя от нечисти. Люди разжигали пламя и бросали в огонь чучела ведьм, демонов, водяных, лярв и так далее. Вы можете провести точно такой же обряд с разжиганием костра или ритуал очищения дома при помощи свечи. Для этого нужно зажечь свечу и пройтись с ней по всему дому, приговаривая: «Огнем святым очищу дом, все зло и нечисть прогоню. Все плохое оставлю за окном, свой дом не оскверню». Пройдите по всем углам, постойте в дверных проемах и у входной двери. Затем потушите свечу и скажите: «Аминь».

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По материалам: dailyhoro.ru

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