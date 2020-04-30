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Веллер призвал уточнить статистику заболевших COVID-19

Веллер призвал уточнить статистику заболевших COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


К составлению данных по количеству заболевших должны подключиться министерства, в частности Минпромторг, заявил «Парламентской газете» член комитета Госдумы по экономической политике Алексей Веллер.

«В зоне риска сегодня оказались не только врачи и медперсонал, но и все, чья каждодневная работа связана с людским потоком. В эту группу попадают продавцы и кассиры супермаркетов», — рассказал депутат. По его мнению, очень важно знать статистические данные заболеваемости COVID среди этой категории работников.

«Минпромторгу следует запросить данные по больничным листам от руководства торговых сетей и включить их в ежедневную статистику заболевших», — считает Алексей Веллер.

Он подчеркнул, что таким образом можно составить более точную картину заболеваемости по стране, а заодно и понять, насколько эффективны принимаемые меры по борьбе с эпидемией. Депутат отметил, что такие данные очень помогут губернаторам в принятии решении об ослаблении карантинных ограничений.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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