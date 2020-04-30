Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли Регины Тодоренко

Вадим Карасев

Фото: @vladtopalovofficial

Российский певец Влад Топалов расплакался в прямом эфире в Instagram после травли его жены — телеведущей Регины Тодоренко.

Он рассказал, что в день, когда супругу начали активно критиковать в сети за ее слова о домашнем насилии, у него умер друг — звукорежиссер Дмитрий Добрый. «Вы знаете, вы столько обрушили говна на меня, на мою семью, но бог вам судья. Я сам не святой», — обратился артист к подписчикам.

«Мне очень много чего есть сказать каждому из вас, кто посмел оскорбить мою семью. И я уверен, что большинство из вас, увидев меня в лицо, никогда не сказали бы это мне. Просто зассали бы. Но я вас всех прощаю», — заявил Топалов. Он пояснил, что смерть друга позволила ему понять, что есть важные вещи. По его словам, мнение критиков к таким вещам не относится.

«Моя семья пережила тяжелый стресс за последние пять дней. Благодаря вам мою жену лишили всего, чего она добивалась: званий, проектов, контрактов, работы, денег, всего. Я очень надеюсь, что вы собой довольны и вы собой гордитесь, что кому-то теперь так же плохо, как и вам», — отметил певец. Он призвал людей научиться быть добрее, а затем добавил, что готов убить каждого, кто желает зла его жене и сыну. По его мнению, ребенок совсем не заслужил такой ненависти.

Скандал с Тодоренко начался после ее интервью Peopletalk на YouTube. Ведущая посчитала, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. Позднее она извинилась за свои слова.

Пользователи сети затравили Тодоренко за это высказывание, посчитав, что ей нельзя обвинять жертв. Журнал Glamour вскоре лишил Тодоренко звания «Женщина года».