Власти Крыма ужесточили режим самоизоляции

Вадим Карасев

Сергей Аксенов глава Республики Крым подписал приказ о продлении всеобщей изоляции на территории до 11 мая. В него внесены новые поправки, которые ранее не действовали в регионе.

Сейчас, все приезжающие на полуостров граждане без прописки и не имеющие собственного жилья в Крыму будут помещены на две недели в обсерваторы.

Ранее Аксенов говорил о данной мере, как о борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Это "вынужденная мера", ведь на майские праздники на полуостров приедет большое количество граждан.

Отмечается, что ряд ограничений, введенный до этого в период режима самоизоляции никто не отменял.

Также отмечено, что дистанционное обучение будет продлено до 22 мая, сообщают РИАНовости.

Читайте также: На Кубани разыскивают клиентов парикмахера, заболевшего коронавирусом нового типа