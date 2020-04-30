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Власти Крыма ужесточили режим самоизоляции

Власти Крыма ужесточили режим самоизоляции

Сергей Аксенов глава Республики Крым подписал приказ о продлении всеобщей изоляции на территории до 11 мая. В него внесены новые поправки, которые ранее не действовали в регионе.

Сейчас, все приезжающие на полуостров граждане без прописки и не имеющие собственного жилья в Крыму будут помещены на две недели в обсерваторы.

Ранее Аксенов говорил о данной мере, как о борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Это "вынужденная мера", ведь на майские праздники на полуостров приедет большое количество граждан.

Отмечается, что ряд ограничений, введенный до этого в период режима самоизоляции никто не отменял.

Также отмечено, что дистанционное обучение будет продлено до 22 мая, сообщают РИАНовости.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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