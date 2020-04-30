Власти уточнили процедуру лишения квот на вылов крабов

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

За нарушения закона при добыче крабов квоту заберут, не дожидаясь вступления в силу решений суда по искам Росрыболовства.

Такое решение принято постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 549 «О внесении изменений в Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесения в них изменений». Документ вступает в силу сегодня, 30 апреля.

В правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия, изменения и аннулирования разрешений на добычу водных биоресурсов добавлены положения, касающиеся получателей квот на вылов крабов в инвестиционных целях.

В частности, действие их разрешений может быть приостановлено при выявлении Министерством промышленности и торговли РФ нарушений законодательства, которые являются основаниями для досрочного расторжения договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи крабов в инвестиционных целях. Причем лишить права на вылов могут до вступления в законную силу судебных актов по итогам рассмотрения исков о досрочном расторжении договоров, инициированных Федеральным агентством по рыболовству.

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